Нижняя палата парламента Италия выразила доверие правительству Конте

Депутаты нижней палаты парламента Италии выразили доверие правительству Джузеппе Конте, проголосовав 321 голосом за и 259 голосами против. 27 депутатов воздержались. Такие данные приводятся на сайте нижней палаты, где в прямом эфире демонстрировался ход голосования, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Правительство Конте оказалось на грани отставки из-за выхода из правящего большинства небольшой партии бывшего премьера Маттео Ренци "Живая Италия". Это потребовало проверки наличия поддержки парламентского большинства. Во вторник процедура повторится в верхней палате - Сенате, где получение поддержки большинства не гарантировано.