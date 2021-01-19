В Европе планируют разрешить полеты Boeing 737 MAX на следующей неделе

Европа 19 января 2021 15:01 (UTC+04:00)
В Европе планируют разрешить полеты Boeing 737 MAX на следующей неделе

Европейское агентство по авиационной безопасности намерено на следующей неделе одобрить разрешение на полеты Boeing 737 MAX, которые были приостановлены около полутора лет назад после двух авиакатастроф этих самолетов. Об этом во вторник сообщило агентство France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем опубликовать [директиву по летной годности] на следующей неделе. С нашей точки зрения, Boeing 737 MAX снова сможет летать [в Европе] со следующей недели", - приводит его слова агентство.

Днем ранее Минтранс Канады дал разрешение на возобновление коммерческих полетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве страны с 20 января.

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