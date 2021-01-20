ЕС сохранит внутренние границы открытыми, но притормозит необязательные поездки

Европа 20 января 2021 01:57 (UTC+04:00)
ЕС сохранит внутренние границы открытыми, но притормозит необязательные поездки

Еврокомиссия намерена сохранить границы внутри ЕС открытыми, но решительно не рекомендовала необязательные поездки, поддержав "пропорциональные санитарные меры" на границах. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе с пандемией. Документ будет представлен на утверждение лидерам стран сообщества 21 января на онлайн-саммите ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Усиливая меры по противодействию пандемии, необходимо сохранить свободу перемещения [внутри ЕС] и единый рынок. Все необязательные [трансграничные] поездки должны решительно не поддерживаться, пока эпидемиологическая ситуация кардинально не улучшится. Пропорциональные ограничения поездок, включая тестирование пассажиров, должны сохраняться для зон повышенного риска", - говорится в документе.

"Полные закрытия границ неэффективны, диспропорциональны, подрывают экономику и малоэффективны. Мы подтверждаем, что пока не будет необходимого уровня защиты, благодаря вакцинации контроль перемещений необходим, но эти меры должны быть пропорциональными эпидемиологичекой ситуации, целевыми и ограниченными" - подчеркнул, в свою очередь, замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

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