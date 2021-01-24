В здании Вестминстерского дворца в Лондоне произошел пожар

Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, в центре Лондона.

Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Express, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, над дворцом поднялся столб черного дыма. Информация о причинах произошедшего пока не поступала.