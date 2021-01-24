В здании Вестминстерского дворца в Лондоне произошел пожар
Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где располагается британский парламент, в центре Лондона.
Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Express, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, над дворцом поднялся столб черного дыма. Информация о причинах произошедшего пока не поступала.
В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета
Лента новостей
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника
В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета
Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию
Тело погибшего на турецком судне азербайджанца планируется отправить в Азербайджан 26 января - МИД Азербайджана
Народный артист Сабир Мамедов отмечает юбилей: Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры (ФОТО)
Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу
Министр образования Азербайджана поделился публикацией в связи с Международным днем образования (ФОТО)
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
Свадебные традиции и ритуалы в городе Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)