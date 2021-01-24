В Португалии произошел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье в здании в португальском муниципалитете Валонгу, два человека серьезно пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в национальной гвардии и агентстве по ЧС.

Причины инцидента не уточняются.