Президент Португалии лидирует на выборах главы государства после обработки 80% протоколов

Действующий президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза лидирует на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства после обработки 79,72% протоколов. Соответствующие предварительные результаты объявило МВД страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, действующий президент получает 63,89% голосов. За ним идет лидер крайне правой партии "Хватит" Андре Вентура (12,46%) и юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (10,36%). Жоау Феррейра набирает 3,66% голосов избирателей, Виторину Силва - 3,65%, Мариза Матиаш - 3,65%, Тиагу Майан Гонсалвеш - 2,36%. Таким образом, Ребелу ди Соуза заручается необходимой поддержкой для победы в первом туре выборов.

Президентские выборы в Португалии состоялись на фоне роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено более 636 тыс. случаев заражения, свыше 10,4 тыс. пациентов умерли. В преддверии голосования в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса. В связи с этим власти Португалии приняли ряд мер, чтобы постараться гарантировать безопасное проведение выборов.

72-летний Ребелу ди Соуза изначально являлся явным фаворитом гонки. Действующий президент родился в 1948 году в Лиссабоне, окончил юридический факультет Лиссабонского университета, там же защитил докторскую диссертацию. В 1974 году присоединился к Социал-демократической партии (СДП), с 1982 по 1983 год занимал пост министра по делам парламента в правительстве Франсишку Пинту Балсемау. В 1989 году боролся за должность мэра Лиссабона.

С 1996 по 1999 год действующий президент страны возглавлял СДП. В течение длительного периода вел еженедельную аналитическую телепрограмму. На выборах 2016 года он одержал победу, получив 52% голосов избирателей.

По конституции Португалии функции президента достаточно широки, однако порой сводятся к представительским. Так, глава государства является верховным главнокомандующим, назначает премьера, учитывая результаты выборов, по предложению правительства и с одобрения парламента объявляет войну и заключает мир, объявляет режим ЧП. Одним из ключевых полномочий президента является его право распустить Собрание республики (однопалатный парламент). Тем не менее парламент имеет возможность отклонить большинством голосов кандидатуру главы правительства, предложенную президентом. Кроме того, глава государства ратифицирует международные договоры и по предложению правительства назначает послов.