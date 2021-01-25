Еврокомиссия ужесточила рекомендации по поездкам в ЕС и между странами сообщества

Еврокомиссия (ЕК) ужесточила набор рекомендованных санитарных мер по поездкам в страны ЕС и между европейскими государствами, категорически не рекомендовав необязательные поездки. Об этом сообщила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в Европе требует от нас сложных, но необходимых решений - мы должны обеспечить безопасность и остановить необязательные поездки. Сегодня мы представили новые нормы поездок в Евросоюз", - написала она в Twitter.

"Принимая во внимание обострение санитарной ситуации в Европе мы предлагаем ввести новый термин для цветовой идентификации зон риска - темно-красные зоны", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс. В настоящий момент практически вся территория Евросоюза входит в санитарную красную зону, поэтому появилась необходимость создать новую категорию, чтобы выделить регионы с более высоким уровнем эпидемиологического риска.

"Что касается поездок в и из зон высокого риска: все необязательные поездки в эти зоны должны быть строго не рекомендованы, это также будет относиться к поездкам внутри Евросоюза и даже внутри государств ЕС", - заявил он.