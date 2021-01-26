Более 150 человек задержаны в ходе вечерних беспорядков в Нидерландах

Правоохранительные органы Нидерландов задержали более 150 человек в ходе беспорядков, вызванных введением в стране комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава полиции Виллем Вуленерс в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Задержано как минимум 150 человек, - отметил он. - К настоящему моменту в большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют города Роттердам и Хертогенбос, куда направлен спецназ для разгона демонстрантов". Ранее сообщалось о 70 задержанных.

По данным НТК, проблемы в понедельник вечером наблюдались также в Амстердаме, Гелене, Зволле, Тилбурге и Харлеме.

Беспорядки в различных нидерландских городах проходят уже третий вечер подряд. Их основными участниками является агрессивно настроенная молодежь. Практически везде акций протеста проходят по одному и тому же сценарию: ближе к началу комендантского часа на улицу выходят толпы людей, которые отказываются выполнять требования полиции и целенаправленно идут на конфронтацию. Нередко демонстранты бьют витрины магазинов, переворачивают машины и забрасывают блюстителей порядка петардами и камнями. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов пускают в ход дубинки, собак, водометы и слезоточивый газ.

Основное недовольство молодежи вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 952 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли.