В Северной Македонии выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

Первый случай так называемого "британского" штамма коронавирусной инфекции выявлен в Северной Македонии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения балканской республики Венко Филипче, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Новый штамм коронавируса был обнаружен у уже переболевшего 46-летнего гражданина страны, не выезжавшего за рубеж. "Лаборатория в больнице имени Жана Митрева с помощью специального ПЦР-метода установила, что у пациента имеется некая мутация вируса, а затем было проведено секвенирование изолята (установлен генотип вируса), - пояснил Филипче. - Согласно информации, поступившей в Минздрав, все мутации, которые определяют "британский" штамм, подтверждены в анализах этого пациента".

По оценке Минздрава, учитывая, что мужчина, у которого обнаружили "британский" штамм коронавируса, не выезжал за пределы страны и переболел еще в конце декабря прошлого года, можно предположить, что данным типом вируса заразились и другие жители страны.

На данный момент в Северной Македонии зарегистрировано 91 555 заболевших, 80 008 человек выздоровели, 2 821 заразившийся умер, а число активных случаев составляет 8 726.