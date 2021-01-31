Макрон заявил, что Великобритания не может быть ближайшим союзником ЕС и США одновременно

Правительство Великобритании должно четко определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава Евросоюза, поскольку королевство не может быть одновременно ближайшим союзником и ЕС, и США. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью группе журналистов из разных СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться", - заявил французский лидер, добавив, что "нельзя быть наполовину беременным". "У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали своим гражданам сразу все подряд. Если Великобритания решит полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, потому что в таком случае это будет означать расхождение с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам", - отметил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что хотел бы иметь "хорошие и мирные отношения с Великобританией". "Я выступаю за общие цели и общую судьбу. Я надеюсь, что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон согласен со мной в этом вопросе, поскольку, как я полагаю, сами британцы думают так же. Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба", - указал он.

В ходе интервью Макрон также коснулся темы блокировки со стороны ЕС поставок вакцины от коронавируса в Северную Ирландию, которая является частью Соединенного Королевства. В пятницу вечером стало известно, что в Брюсселе после давления со стороны британских властей решили отказаться от этой идеи. Ряд СМИ предположил, что именно французский президент был одним из инициаторов распространения действия механизма, запрещающего странам - членам сообщества экспортировать вакцины со своей территории третьим государствам без получения специального разрешения, на Северную Ирландию, чья граница с входящей в ЕС Республикой Ирландия должна оставаться прозрачной в соответствии с условиями соглашения о Brexit.

"Какой бы ни была проблема [Великобритании] с ЕС, все дело в том, что британцы просто-напросто терпеть не могут французов, в том числе меня, поэтому и говорят, что во всем виноваты мы", - пошутил Макрон о публикациях в английской прессе.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.