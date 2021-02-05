Главы МИД "евротройки" и США обсудят возобновление иранской ядерной сделки

Министры иностранных дел "евротройки" (Германия, Великобритания, Франция) в ближайшее время обсудят с госсекретарем США способы возобновления ядерной сделки с Ираном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе обсуждения также может быть поднят ряд других тем, содержание которых не уточняется. Источники заявили, что онлайн-встреча может состояться уже в пятницу, тогда как два других источника сообщили, что телеконференция пройдет на следующей неделе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан информировал в четверг, что Соединенные Штаты пытаются выработать единую позицию с "евротройкой" по ядерной сделке с Ираном и ведут соответствующие консультации. Салливан выразил мнение, что данные обсуждения "приведут к формированию единого фронта в том, что касается <...> стратегии в отношении Ирана и в отношении дипломатии по ядерной тематике".