Глава миссии ВОЗ в Ухане рассказал о наиболее вероятной гипотезе появления коронавируса

Европа 9 февраля 2021 15:39 (UTC+04:00)
Глава миссии ВОЗ в Ухане рассказал о наиболее вероятной гипотезе появления коронавируса

Передача вируса от животного человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса. Об этом во вторник на специальном брифинге по итогам работы миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане заявил глава этой группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас было четыре ключевые гипотезы, каким образом вирус мог передаться человеку. <...> Первая - это прямая передача от животного к человеку, вторая - передача вируса к человеку от промежуточного вида животного, в котором вирус мог адаптироваться и находиться до передачи к человеку", - сказал он. "Третья гипотеза - это передача через продовольственную цепочку, в частности через замороженные продукты. <...> И четвертая гипотеза - это вероятность инцидента, связанного с лабораторией", - указал эксперт.

"Мы изучили каждую гипотезу и изучили вероятность каждой из них. Наиболее вероятной из них является передача вируса от животного к человеку через промежуточный резервуар", - заявил Питер Бен Эмбарек. Он также отметил, что версия с передачей вируса через поверхность замороженных продуктов также является очень вероятной.

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