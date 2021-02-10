Прибывающих в Ирландию из-за рубежа будут помещать на карантин в специальные гостиницы

Ряд гостиниц в Ирландии будет использоваться для изоляции граждан, прибывающих из-за рубежа, в рамках мер, принимаемых местными властями по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в интервью национальному телеканалу RTE вице-премьер ирландского правительства Лео Варадкар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий законопроект планируется принять и обнародовать на следующей неделе.

"Закон об организации обязательного карантина в гостиницах будет готов на следующей неделе", - сообщил Варадкар. Он напомнил, что, в соответствии с действующими в стране правилами, двухнедельная самоизоляция является обязательной для лиц, прибывающих в страну из ЮАР и Бразилии, где ранее были зафиксированы новые, более заразные штаммы коронавируса.

Карантин также должны соблюдать приезжающие с других направлений в том случае, если они не могут представить сертификат об отрицательном тесте на СOVID-19, сделанном не ранее чем за три дня до въезда в Ирландию.