ЕК улучшила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,2%
Еврокомиссия (ЕК) повысила ожидания восстановления мировой экономики в 2021 году до 5,2%, по сравнению с 4,7% в осеннем прогнозе. Об этом говорится в опубликованном в четверг зимнем экономическом прогнозе Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Также Еврокомиссия улучшила оценку по спаду в 2020 году из-за пандемии до 3,4%, вместо ожидавшихся осенью 3,8%. Прогноз роста на 2022 год повышен незначительно - с 3,7% до 3,8%.
Средний уровень цен на нефть составит в 2021 году $54,2 за баррель, а в 2022 году - $51,9 за баррель. ЕК подчеркивает, что прогноз составлен с учетом сокращения добычи со стороны ОПЕК+ и не входящих в картель государств и возобновления роста спроса на нефть в конце 2020 года.
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