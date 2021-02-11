Еврокомиссия резко повысила прогноз цены на Brent
Еврокомиссия ощутимо повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы в своем промежуточном зимнем экономическом прогнозе по сравнению с осенним, опубликованным в начале ноября, сообщает Trend со ссылкой на Прайм.
"Согласно фьючерсным рынкам, средняя цена на нефть марки Brent прогнозируется на уровне 54,7 доллара за баррель в 2021 году и 52,4 доллара за баррель в 2022 году", — говорится в документе.
Ранее ЕК ожидала цену в 44,6 доллара в среднем в текущем году и 46,4 доллара в 2022 году.
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