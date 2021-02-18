Госсекретарь США примет участие во встрече с коллегами из "евротройки" 18 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие 18 февраля во встрече с главами МИД "евротройки" - Франции, Германии и Великобритании, а перед этим - с коллегами из Австралии, Индии и Японии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее МИД Франции сообщил, что главы МИД стран "евротройки" встретятся в Париже 18 февраля, чтобы вместе с коллегой из США обсудить в формате видеоконференции тему Ирана и безопасности на Ближнем Востоке. Первая конференция в подобном формате после прихода к власти в США администрации Джо Байдена прошла 5 февраля.