Госсекретарь США примет участие во встрече с коллегами из "евротройки" 18 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие 18 февраля во встрече с главами МИД "евротройки" - Франции, Германии и Великобритании, а перед этим - с коллегами из Австралии, Индии и Японии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее МИД Франции сообщил, что главы МИД стран "евротройки" встретятся в Париже 18 февраля, чтобы вместе с коллегой из США обсудить в формате видеоконференции тему Ирана и безопасности на Ближнем Востоке. Первая конференция в подобном формате после прихода к власти в США администрации Джо Байдена прошла 5 февраля.
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