Макрон приветствовал сотрудничество Sanofi и Johnson & Johnson в производстве вакцин

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что сотрудничество французской компании Sanofi и американской Johnson & Johnson поможет удовлетворить европейский и глобальный спрос на вакцины от коронавируса. Соответствующее сообщение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он опубликовал в Twitter.

Ранее Sanofi заявила, что "заключила соглашение с двумя фармацевтическими компаниями Janssen, входящими в Johnson & Johnson, в соответствии с которым компания будет помогать производить вакцину Janssen от коронавируса". В частности французская компания обеспечит американскому партнеру доступ к своей инфраструктуре на предприятии в Марси-л`Этуаль.

Свою собственную вакцину Sanofi рассчитывает представить не раньше осени 2021 года.