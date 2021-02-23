Макрон приветствовал сотрудничество Sanofi и Johnson & Johnson в производстве вакцин
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что сотрудничество французской компании Sanofi и американской Johnson & Johnson поможет удовлетворить европейский и глобальный спрос на вакцины от коронавируса. Соответствующее сообщение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он опубликовал в Twitter.
Ранее Sanofi заявила, что "заключила соглашение с двумя фармацевтическими компаниями Janssen, входящими в Johnson & Johnson, в соответствии с которым компания будет помогать производить вакцину Janssen от коронавируса". В частности французская компания обеспечит американскому партнеру доступ к своей инфраструктуре на предприятии в Марси-л`Этуаль.
Свою собственную вакцину Sanofi рассчитывает представить не раньше осени 2021 года.
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