Ограничения против COVID-19 в Англии будут снимать в четыре этапа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусом COVID-19 в Англии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Так, согласно плану, разработанному британским правительством, ограничения будут снимать в зависимости от обстановки в четыре этапа. В рамках первого этапа, как ожидается, с 8 марта в Англии должны открыться школы, и людям будет позволено общаться один на один в парках и в других общественных местах. С 29 марта, когда в Англии начнутся школьные каникулы в честь Пасхи, людям позволят встречаться в группах до шести человек.

С 12 апреля, предположительно, откроются магазины, парикмахерские, маникюрные салоны, библиотеки. Запрет на международные поездки еще долго будет оставаться в силе. Предположительно, 17 мая - самая ранняя из возможных дат, когда это ограничение может быть снято.

Затем, самое раннее с 21 июня снимут оставшиеся ограничения на социальные контакты. Кроме того, британское правительство пересмотрит ряд действующих ограничений.

Голосование по дорожной карте снятия ограничений должно состояться в палате общин в начале марта.