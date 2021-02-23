В Британии впервые с октября выявили менее 9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 8 489, что стало самым низким показателем с 2 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 548 инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о 10,6 тыс. случаев заражения и 178 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 121,3 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,13 млн. Темпы распространения вируса снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев.

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон представил план постепенной отмены ограничительных мер в Англии. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае улучшения эпидемической обстановки откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен во вторник также анонсировала программу поэтапного снятия ограничения. Так, с 15 марта в этой части королевства планируется разрешить встречи на улице компаниям из четырех человек, а непродовольственные магазины и места общественного питания, как предполагается, откроются уже в последнюю неделю апреля. С начала текущей недели в Шотландии возобновились занятия в начальных школах.

Вакцинация в Великобритании

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.

К настоящему моменту привиты 17,9 млн человек - более 27% населения королевства. При этом в последние два дня в Великобритании вакцину получили менее 200 тыс. человек за сутки, что является одним из самых низких показателей с начала ведения данной статистики в январе. Министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок во вторник в интервью радиостанции LBC объяснил, что снижение темпов вакцинации произошло из-за сокращения поставок препаратов в страну. "Это вопрос исключительно поставок. На этой неделе у нас меньше вакцин, зато потом, в марте, у нас будут большие объемы", - указал он.

Как ранее подтвердил Джонсон, до конца июля возможность получить вакцину будет у всех совершеннолетних жителей страны. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.