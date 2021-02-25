Меркель рассчитывает взять под контроль ситуацию с коронавирусом "через несколько месяцев"
Канцлер Германии Ангела Меркель надеется на то, что ситуацию с коронавирусом в стране удастся взять под контроль через несколько месяцев. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС, она заявила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Это, наверняка, займет еще несколько месяцев", - считает канцлер. "Если вакцины будут эффективными, если они будут производиться и поставляться в обещанных нам объемах, то мы через несколько месяцев приблизимся к так называемому коллективному иммунитету", - добавила Меркель, отметив, что до этого придется предпринимать все возможные меры для того, чтобы число новых случаев заражения не повышалось.
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