ЕЦБ считает, что пандемия должна помочь структурным переменам в мировой экономике

Кризис из-за пандемии коронавируса должен поспособствовать структурным изменениям мировой экономики. Такое мнение высказала в четверг в интервью латвийскому агентству LETA член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны использовать этот кризис как возможность для структурных изменений, - сказала она. - Например, мы стали свидетелями перехода к цифровой экономике".

Как добавила Шнабель, "сдерживание распространения коронавируса является абсолютным приоритетом". Она выразила надежду на то, что влияние нынешних ограничительных мер на экономику будет менее серьезным, чем тех, что были использованы во время первой волны пандемии прошлой весной.

"Кроме того, есть много положительных признаков, - отметила она. - Во-первых, у нас теперь есть вакцины. Вакцинация идет медленно, но стабильно. Глобальное экономическое восстановление идет быстрее, чем ожидалось".

Она добавила, что, согласно текущим прогнозам, экономика еврозоны должна выйти на докризисный уровень в середине 2022 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 112,6 млн человек, около 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 212 100 случаев заражения, выздоровели 3 767 664 человека, умерли 84 876. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.