ЕС принял решение утвердить свою первую военную концепцию к марту 2022 года

Главы государств Евросоюза намерены интенсифицировать разработку первой военной концепции сообщества под названием "Стратегический компас ЕС" и принять ее к марту 2022 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении саммита Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поручили верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепу Боррелю активизировать работу над "Стратегическим компасом ЕС", используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения этого документа [на саммите сообщества] в марте 2022 года", - отмечается в заявлении.

"Мы должны усилить сотрудничество между странами ЕС в сфере обороны и безопасности, по кибербезопасности и противостоянию гибридным угрозам", - заявил на итоговой пресс-конференции саммита глава Европейского совета Шарль Мишель. Он также заверил, что укрепление военной компоненты ЕС не будет противоречить интересам НАТО.

"Более сильный ЕС - это более сильный Североатлантический альянс. Мы подтвердили сегодня это в ходе дискуссии, в которой принял участие генсек НАТО Йенс Столтенберг", - заявил Мишель. Он также подчеркнул, что ЕС стремится ко всестороннему усилению сотрудничества с новой администрацией США в сфере безопасности и обороны.