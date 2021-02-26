Парламент Чехии призвал правительство самостоятельно продлить в стране режим ЧС

Нижняя палата парламента Чехии в пятницу отказалась поддержать просьбу правительства продлить до 31 марта действующий в республике с 5 октября 2020 года в связи с эпидемией коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого завершается в субботу, и предложила кабмину самостоятельно объявить его в качестве нового правового акта из-за возникновения обстоятельств, принципиальным образом влияющих на ухудшение эпидемиологической обстановки. Трансляцию заседания ведет Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Против формального продления режима ЧС выступили депутаты от оппозиционных партий. Усилия правительства по борьбе с коронавирусом, по их словам, оказались неэффективными, при этом в республике возникла новая ситуация, когда на ее территории быстро распространяются агрессивные штаммы.

С учетом этого, как говорили депутаты, кабмин может самостоятельно объявить режим ЧС, ввести на его фоне более жесткие социальные ограничения, а через некоторое время, когда станет ясно, насколько они эффективны, обратиться в нижнюю палату с просьбой утвердить свою новую инициативу. После многочасовых дебатов было принято соответствующее постановление.

В данном документе, за принятие которого проголосовали 132 из 156 присутствовавших на заседании парламентариев, говорится: "Нижняя палата парламента констатирует, что после завершения действующего режима ЧС, последним днем которого является 27 февраля 2021 года, в связи с распространением новых штаммов коронавируса и уменьшением из-за этого [мест для больных COVID-19 в стационарных медучреждениях национальной] системы здравоохранения правительство правомочно объявить новый режим ЧС с целью принятия мер против усиления эпидемии".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед депутатами после принятия данного постановления, заявил, что правительство объявит в стране новый режим ЧС, который фактически продлит срок действующего. "У нас нет другой возможности. Кабмин продлит режим ЧС", - подчеркнул он.

Тем не менее вопрос о продлении режима ЧС значился в программе заседания нижней палаты и поэтому был вынесен на голосование. В нем приняли участие 153 парламентария, из которых "за" проголосовало только 68. Это были депутаты от партий правительственной коалиции, которую составляют возглавляемое премьером политическое движение "Акция недовольных граждан" и Чешская социал-демократическая партия.

Бабиш созвал внеочередное заседание правительства на вечер пятницы. На нем, как ожидается, будет принято решение о продлении в стране режима ЧС. Кроме того, должно быть объявлено о введении новых жестких мер, одной из которых, как ранее информировали журналистов представители властей, будет ограничение передвижения жителей республики административными границами районов их проживания.