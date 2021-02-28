Несколько человек задержали в ходе незаконной акции протеста в Амстердаме

Правоохранительные органы Нидерландов задержали несколько человек в Амстердаме в ходе незаконной акции протеста против мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, около 1,5 тыс. человек собрались во второй половине дня на Музейной площади столицы, чтобы выразить протест в связи с введенными правительством ограничениями. Около 150 участников отказались подчиниться требованиям полиции и разойтись. Для их разгона прибыло подразделение спецназа, которое оттеснило группу с площади и произвело несколько задержаний. Точное число задержанных не сообщается.

Демонстрации проходят в стране каждое воскресенье с 23 января, когда вступил в силу комендантский час. Ранее в декабре 2020 года был введен практический тотальный карантин: были закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, образовательные и культурно-развлекательные учреждения.

В рамках послаблений с 8 февраля в стране возобновилась работа детских садов и начальных школ. С начала марта вновь начнут работу средние школы, откроются парикмахерские и салоны красоты. Вместе с тем власти считают необходимым подходить к отмене мер очень осторожно, чтобы предотвратить распространение более заразного британского штамма. Эти опасения имеют под собой основания: в последнюю неделю в стране вновь зафиксирован рост числа ежедневно выявляемых случаев заражения.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек. Свыше 15,5 тыс. инфицированных умерли.