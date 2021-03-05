От землетрясения в Греции обрушились стены двух домов

Сильное землетрясение магнитудой 5,9-6,0, произошедшее в четверг вечером в районе греческого города Лариса, привело к обрушению стен двух домов, пострадавших нет. Об этом сообщил греческий телеканал Skai, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, обрушились стены двух домов, которые пострадали во время землетрясения в этом же районе в среду. В одном из домов возникло возгорание. Сведений о том, что кто-то может находиться под завалами или ранен, не поступало, заявил официальный представитель по печати Пожарной команды Василис Вафракояннис.

Сейсмологи называют нынешний подземный толчок сильным афтершоком землетрясения, произошедшего в среду. Причем он не ожидался, так как самые сильные афтершоки тут до сих пор имели магнитуду 5,0 - 5,3, и сейсмическая активность шла на убыль.