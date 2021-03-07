В Лионе более 4,5 тыс. человек эвакуировали из-за операции по обезвреживанию авиабомбы

Жители квартала Вэз города Лиона (центральная часть Франции) были эвакуированы в воскресенье при проведении операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило региональное отделение государсвенного телеканала France 3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бомба, содержащая более 150 кг взрывчатого вещества, обнаружена в ходе работ по строительству студенческого общежития. Саперы заявили, что она может представлять опасность при перевозке, уже после извлечения из нее взрывателя. В связи с этим власти города приняли решение временно эвакуировать всех жителей квартала.

Мэрия разместила жителей в пяти спортивных залах. Помощь и поддержку им оказывают сотрудники международного комитета Красного Креста.

Прекращено движение на нескольких линиях метро и по автобусным маршрутам. Закрыта ближайшая железнодорожная станция и железнодорожное депо.