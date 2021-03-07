В Лионе более 4,5 тыс. человек эвакуировали из-за операции по обезвреживанию авиабомбы

Европа 7 марта 2021 15:55 (UTC+04:00)
В Лионе более 4,5 тыс. человек эвакуировали из-за операции по обезвреживанию авиабомбы

Жители квартала Вэз города Лиона (центральная часть Франции) были эвакуированы в воскресенье при проведении операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило региональное отделение государсвенного телеканала France 3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бомба, содержащая более 150 кг взрывчатого вещества, обнаружена в ходе работ по строительству студенческого общежития. Саперы заявили, что она может представлять опасность при перевозке, уже после извлечения из нее взрывателя. В связи с этим власти города приняли решение временно эвакуировать всех жителей квартала.

Мэрия разместила жителей в пяти спортивных залах. Помощь и поддержку им оказывают сотрудники международного комитета Красного Креста.

Прекращено движение на нескольких линиях метро и по автобусным маршрутам. Закрыта ближайшая железнодорожная станция и железнодорожное депо.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран
Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран
Турция значительно увеличила экспорт в январе 2021 г. в тюркоязычные страны
Турция значительно увеличила экспорт в январе 2021 г. в тюркоязычные страны
Турция незначительно увеличила экспорт в страны ОИС
Турция незначительно увеличила экспорт в страны ОИС
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Село Сума Агдамского района (ВИДЕО) Политика 16:16
В Лионе более 4,5 тыс. человек эвакуировали из-за операции по обезвреживанию авиабомбы Европа 15:55
Бердымухамедов: Саммит Туркменистан-Азербайджан-Турция проведём в любое удобное время Туркменистан 15:47
Тегеран и Дамаск подписали соглашение о сотрудничестве по восстановлению автомобильной компании SIAMCO Иран 15:45
В страну поступит только вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения - Минздрав Грузии Грузия 15:38
МИД КНР: Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран Другие страны 15:09
В Азербайджане выявлено 403 новых случая заражения COVID-19, вылечились 127 человек Общество 14:47
Высота волн на Каспии достигла 4,8 метра – Фактическая погода Общество 14:44
Азербайджан совместно с McKinsey совершенствует ж/д сектор страны Экономика 14:39
Около 9000 военнослужащих азербайджанской армии были привиты вакциной от COVID-19 Политика 14:34
В Азербайджане услуги комплаенса становятся более актуальными - PASHA Bank Финансы 14:22
Долю МСБ в ненефтяном ВВП Азербайджана до 2025 г. планируется довести до 60% Бизнес 14:21
Каждый гражданин Азербайджана должен сделать все возможное, чтобы предотвратить ужесточение карантина – Адиль Аллахвердиев Общество 14:08
Аравийская коалиция перехватила 10 заминированных беспилотников йеменских мятежников Арабские страны 13:46
Завтра в Баку ожидается дожди, в районах выпадет снег Общество 13:02
ВОЗ доставила в Узбекистан гуманитарный груз Узбекистан 12:57
Импорт кукурузы Ираном за 11 месяцев составил около 2,3 миллиарда долларов Иран 12:53
В Грузии выявлено 234 новых случая коронавируса, 349 инфицированных выздоровели Грузия 12:48
В России за сутки выявили 10 595 случаев заражения коронавирусом Россия 12:27
В Баку сильный ветер снес крышу школы (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено) Происшествия 12:13
В Азербайджане число вакцинированных от COVID-19 превысило 407 тысяч человек Общество 11:55
Фильм «Мечтатель» компании Cinex будет финансирован через платформу Kickstarter Общество 11:47
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов Финансы 11:02
WP: в США создадут кибергруппу из-за взлома систем Microsoft США 11:01
Село Гараколлу Физулинского района (ВИДЕО) Политика 10:33
По председательством Азербайджана в Движении неприсоединения принят документ об обеспечении всех стран вакциной от COVID-19 Политика 10:08
Объем торговли Китая и США в январе - феврале вырос на 81,3% США 10:07
Не менее восьми силовиков погибли при атаке боевиков в Афганистане Другие страны 09:45
NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет В мире 09:07
Трамп выступит против переизбрания сенатора от Аляски, поддержавшего импичмент США 08:47
Япония может одобрить вторую вакцину от коронавируса в мае Другие страны 08:31
Торговый оборот Китая в январе - феврале вырос на 41,2% Другие страны 08:15
С начала года вырос экспорт ведущих госкомпаний в ненефтяном секторе Азербайджана Бизнес 08:00
Сделки по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане в полном объёме пришлись на вторичный рынок Финансы 08:00
В Азербайджане будут разработаны новые услуги для микрофинансового сектора Бизнес 08:00
802 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:50
86 промышленных предприятий Ирана увеличили производство более чем на 100% Экономика 07:40
WizzAir будет летать из Кутаиси по 20 направлениям Грузия 07:30
Bloomberg: более 60 тыс. компаний по всему миру взломали из-за уязвимости в ПО Microsoft ИКТ 07:16
Керри посетит 8-10 марта Лондон, Брюссель и Париж для подготовки саммита по климату США 06:54
Власти США создадут кибергруппу из-за взлома ПО Microsoft США 06:28
В Японии открылся XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности Другие страны 06:01
«Лестер» вырвал победу в матче АПЛ и вышел на второе место Спорт 05:34
Премию "Гойя" за лучший фильм получила лента "Девочки" Другие страны 05:13
Генсек ООН осудил нападение на мирных жителей Могадишо Другие страны 04:45
Исландия выделила €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу Европа 04:19
Президент Парагвая попросил всех министров подать в отставку на фоне протестов Другие страны 03:57
Ученые в США считают неприемлемой вакцинацию одной дозой препаратов Moderna и Pfizer США 03:36
Трамп запретил республиканцам собирать средства с помощью его имени США 03:17
Елизавета II лишится личных самолетов Европа 02:51
Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы Россия 02:33
Дубль Мораты помог "Ювентусу" одержать волевую победу над "Лацио" в игре чемпионата Италии Спорт 02:16
Байден считает, что пакет стимулирующих экономику мер поможет США конкурировать с Китаем США 01:59
В Швейцарии пройдет референдум о введении запрета скрывать лицо в публичных местах Европа 01:31
В двигателе экстренно севшего в феврале в Денвере Boeing 777 нашли микротрещины США 01:05
В пригороде Лиона вновь произошли беспорядки Европа 00:46
Байден сообщил, что выплаты гражданам в рамках экономического плана начнутся уже в марте США 00:29
Нацбанк Казахстана принял комплекс антикризисных мер в период пандемии COVID-19 Финансы 00:01
Иностранные дипломаты и военные атташе ознакомились с ГЭС "Гюлебирд" в Лачине (ФОТО) Политика 6 марта 23:52
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,61 млн человек Турция 6 марта 23:39
В Южной Америке перенесли мартовские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года Спорт 6 марта 23:21
На 3,1% вырос объем производства в металлургической отрасли Казахстана Казахстан 6 марта 23:08
Иран вошел в число стран-производителей титана Экономика 6 марта 22:59
Heritage Foundation: В Индексе экономической свободы Грузия занимает 12-е место в мире Грузия 6 марта 22:40
Армянские вандалы нанесли серьезный ущерб экологии Азербайджана (ФОТО) Политика 6 марта 22:24
Высота волн на Каспии достигнет 7,5 метра Общество 6 марта 22:15
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус вылечился от COVID-19 Европа 6 марта 22:08
Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер объемом $1,9 трлн США 6 марта 21:43
Лоукостер Buta Airways возобновит полеты в Киев Экономика 6 марта 21:30
Более 353 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 6 марта 21:11
Азербайджанский виолончелист вошел в список 30 блестящих музыкантов мира Культура 6 марта 20:58
Мадуро привился от коронавируса вакциной "Спутник V" Другие страны 6 марта 20:47
Стоимость первой публикации основателя Twitter достигла $2 млн на онлайн-аукционе В мире 6 марта 20:28
Далай-лама привился от коронавируса Другие страны 6 марта 20:15
Узбекистан планирует взять два кредита у JICA Узбекистан 6 марта 20:01
Внутри Японии могла сформироваться мутация коронавируса, схожая с бразильским штаммом Другие страны 6 марта 19:50
Иран и ЕАЭС начнут переговоры по реализации Соглашения о свободной торговле Экономика 6 марта 19:40
Первая партия вакцинированных туристов прибудет в Грузию во второй половине марта Грузия 6 марта 19:30
Мы успешно завершили все предпринятые шаги, включая прекращение оккупации Нагорного Карабаха - Эрдоган Политика 6 марта 19:13
В России за сутки выявили 11 022 случая заражения коронавирусом Россия 6 марта 18:33
Самолет Air France совершил экстренную посадку в Софии Европа 6 марта 18:18
В Азербайджане прошла встреча на тему "Роль женщин в политическом диалоге" Политика 6 марта 18:11
Главный злодей советского кино в азербайджанских фильмах – Мазелли, Гёйгёз Коса. Каким он был на самом деле? (ВИДЕО,ФОТО) Культура 6 марта 17:52
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19, излечились 149 человек Общество 6 марта 17:31
АПБ Азербайджана утилизировало почти 24 тонны непригодного к потреблению замороженного фарша Общество 6 марта 17:08
Турция и Туркменистан обсудили торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество (ФОТО) Туркменистан 6 марта 17:02
Известный российский стилист отдохнул в Баку (ФОТО) Стиль 6 марта 16:28
Село Папы Джебраильского района (ВИДЕО) Политика 6 марта 16:18
Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО) Экономика 6 марта 16:10
Азербайджанский и российский музеи обсудили совместное сотрудничество (ФОТО) Культура 6 марта 15:47
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 82 человека Общество 6 марта 15:28
ООО "İAM Construction" проведет реконструкцию объекта в Приморском парке Баку Строительство 6 марта 15:06
Политическая напряженность в Армении и рост антироссийских настроений - мнение политобозревателя Политика 6 марта 14:58
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за первую неделю марта Финансы 6 марта 14:41
Консорциум «Хазар» объявляет тендер в Туркменистане на закупку паровой промысловой установки Тендеры 6 марта 14:25
Комиссия по вопросам помилования Азербайджана за день рассмотрела свыше 100 обращений Политика 6 марта 14:16
В Туркменистане вырос товарооборот Бизнес 6 марта 14:13
Госбанк развития Туркменистана объявляет тендер на внедрение стандарта МСФО Тендеры 6 марта 14:06
FİA обновила расписание уик-эндов Формулы-1 Экономика 6 марта 14:03
В регионе Шида Картли открылось новое предприятие Грузия 6 марта 13:57
Все новости