Полицейские в Афинах разогнали участников митинга против карантинных мер

Полицейские разогнали в воскресенье в районе Неа Смирни участников митинга против полицейского произвола и введенных правительством жестких карантинных мер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Cначала полицейские пришли на площадь, чтобы выписать штрафы тем, кто там собирался в нарушение ограничительных мер на массовые собрания, введенные в период карантина. Последовали словесные перепалки молодежи с полицейскими. Судя по размещенным в СМИ видео, несколько полицейских набросились после этого на молодого человека и начали бить его дубинками. Они также проводили задержания.

После этого Управление греческой полиции сообщило, что на группу полицейского спецназа было совершено "неспровоцированное нападение во время инспекции с целью реализации мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса". По утверждению полиции, на спецназ напала группа из 30 человек, в результате чего два сотрудника полиции получили ранения. Полицейские силы, которые были направлены на площадь, задержали 11 человек из группы нападавших. На них заведено дело о правонарушениях.

Полиция также сообщила, что было приказано провести административное расследование в отношении видеороликов, которые были размещены на различных веб-сайтах и которые демонстрируют стычки сотрудников полиции с гражданами. По данным полиции, в отношении этой конкретной площади поступали многочисленные жалобы на нарушение мер борьбы против коронавируса.