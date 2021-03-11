Михаил Гусман об истории правления королевы Елизаветы II в передаче на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «48 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».
Темой передачи стала история правления королевы Великобритании Елизаветы II.
Trend представляет полную видеозапись передачи.
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