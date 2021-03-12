Канцлер Австрии заявил, что отдельные страны ЕС заключили тайные сделки о поставках вакцин

Вакцины от нового коронавируса распределяются между странами - членами Европейского союза не пропорционально численности их населения, потому что были заключены тайные сделки между отдельными странами с фармацевтическими компаниями. С такой критикой выступил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями", - сообщил Курц на пресс-конференции в Вене.

Канцлер Австрии предостерег, что продолжение такой практики только увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации. В частности, из-за такого подхода Болгария и Латвия могут столкнуться с их недостаточным количеством. "Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие - отчетливо больше", - сказал Курц.

"Это надо предотвратить. Это не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств от 21 января", - констатировал Курц. "Срочно нужна полная прозрачность относительно этих договоренностей координационного совета с фармкомпаниями. <...> Надо выяснить, кто подписывал такие договоры, почему произошло отклонение от цели равного распределения в Европе ", - призвал австрийский канцлер.