Великобритания наращивает в киберпространстве военный потенциал

Великобритания намерена наращивать военный потенциал в киберпространстве, чтобы противодействовать своим потенциальным противникам. Об этом премьер-министр Борис Джонсон собирается объявить на следующей неделе, представляя комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. Отрывки из выступления главы правительства, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, распространила его канцелярия.

"Цифровые возможности вносят революционные изменения в наш стиль жизни и ведения войн, как 100 лет назад это делала авиация. Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни, - отметил Джонсон. - Наш новый всеобъемлющий подход к киберсфере позволит полностью изменить те возможности, которые мы имеем сейчас, чтобы защищать людей, продвигать свои интересы в мире и день за днем улучшать жизнь британцев".

В опубликованной в субботу газетой The Times статье главы Стратегического командования ВС Великобритании генерала Патрика Сандерса подчеркивалось, что Китай и РФ перехватили у стран Запада инициативу в киберсфере и Соединенному Королевству необходимо срочно менять ситуацию, проводя независимую от Евросоюза политику. Комплексный обзор, который представят 16 марта, будет содержать план действий, которые для этого предпримет британское правительство.

В ноябре прошлого года Джонсон объявил о создании Национальных кибернетических сил Великобритании (National Cyber Force, NCF), основной задачей которых должно стать пресечение в киберсфере злонамеренных действий как других государств, так и террористов с киберпреступниками. Новая структура объединит гражданских и военных специалистов, сотрудников службы внешней разведки МИ-6, Лаборатории оборонных наук и технологий (Defence Science and Technology Laboratory, DSTL), а также представителей Центра правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) - спецслужбы, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации, по сути являясь аналогом Агентства национальной безопасности США.

Среди функций, которые могут быть возложены на новую структуру, назывались вмешательство в системы мобильной связи для срыва планов террористов, оказание помощи другим ведомствам в предотвращении использования интернета в криминальных целях и ликвидация угрозы, которую несут британской военной авиации боевые системы противника. По словам Джонсона, создание штаб-квартиры британских киберсил на севере Англии привлечет в регион компании, работающие в сфере информационных технологий, и будет способствовать его экономическому развитию.

С 2010 года британское правительство раз в пять лет публикует стратегические обзоры вопросов обороны и безопасности. По настоянию Джонсона, занявшего пост премьер-министра в июле 2019 года, новый документ охватывает более широкий спектр тем, включая внешнюю политику и долгосрочное развитие страны. Обзор будет содержать анализ вызовов, на которые королевство дает ответы сейчас и с которыми столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию национальных вооруженных сил.