Стратегия вакцинации ЕС была ошибочной - замглавы Еврокомиссии
Стратегия Европейского союза по вакцинации от коронавируса содержала ошибки в том, что касалось заказа препаратов. Такое мнение высказал первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью газете Tagesspiegel AM Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это правда, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и в государствами-членами были допущены ошибки", - сказал Тиммерманс изданию. Однако он призвал не торопиться и подвести итоги по окончании пандемии, когда "можно будет увидеть, что мы сделали не так, а что было сделано правильно".
По словам Тиммерманса, совместный заказ вакцин был верным шагом. Однако это соглашение было скорее в интересах богатых стран, таких, как Германия, считает он.
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