Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Португалия решила приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее некоторые страны, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция, приостановили использование вакцины от AstraZeneca.

Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.