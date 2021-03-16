Португалия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Португалия решила приостановить вакцинацию от нового коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее некоторые страны, в том числе Германия, Испания, Италия и Франция, приостановили использование вакцины от AstraZeneca.
Сама компания в воскресенье опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что данные выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.
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