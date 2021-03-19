Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом глава правительства в пятницу вечером заявил телеканалу Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Джонсон подтвердил, что вакцинируется в намеченный срок, несмотря на сообщения об образовании тромбов у 25 человек, привившихся вакциной AstraZeneca.

"Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея", - сказал Джонсон и добавил, что не почувствовал боли от укола.

Выступая в четверг на Даунинг-стрит, 10 после того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило о безопасности и эффективности вакцины, Джонсон призвал всех британцев "сделать прививку, как только подойдет их очередь".