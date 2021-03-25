В Италии производство "Спутника V" может начаться в июне

Производство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июне после получения одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), рассчитывает Антонио Фаллико - глава российского представительства Банка Интеза, который финансирует проект, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Само предприятие [на севере Италии] готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче прав с Российским фондом прямых инвестиций. Мы ждем разрешение со стороны Европейского агентства лекарственных средств, которое должно поступить, надеемся, до конца мая. Теоретически с июня может начаться производство", - сказал Фаллико на проходящей в Ростове-на-Дону выездной сессии Веронского форума.

По его словам, компания Adienne Pharma & Biotech, готовая развернуть производство вакцины "Спутник V" в Италии, уже инвестировала в организацию производства €32 млн. На первом этапе компания планирует произвести 10 млн доз вакцины. Фаллико добавил, что Банк Интеза готов предоставить дополнительные средства для финансирования проекта.

При этом 9 марта президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, отвечая на вопрос, возможно ли производство без сертификации препарата со стороны EMA, сообщал, что "Спутник V" будет производиться в Италии и в том случае, если агентство не даст одобрения на использование препарата в ЕС.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций достиг договоренности об организации производства вакцины "Спутник V" на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech. Как сообщал президент компании Антонио Ди Наро, произведенные на этом предприятии дозы вакцины поступят на рынок не ранее конца 2021 года после прохождения всех необходимых процедур сертификации.