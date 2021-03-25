Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС

Американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание контракта о поставках своей вакцины от коронавируса в Евросоюз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters.

Представитель Novavax рассказала, что переговоры с ЕС о соглашении продолжаются, но не уточнила подробностей.

Как отмечает Рейтер, компания планирует производить компоненты препарата для поставок в страны блока на нескольких предприятиях, включая завод в Чехии.