Novavax отложила подписание контракта на поставки вакцины в ЕС
Американская компания Novavax на несколько недель отложила подписание контракта о поставках своей вакцины от коронавируса в Евросоюз. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Reuters.
Представитель Novavax рассказала, что переговоры с ЕС о соглашении продолжаются, но не уточнила подробностей.
Как отмечает Рейтер, компания планирует производить компоненты препарата для поставок в страны блока на нескольких предприятиях, включая завод в Чехии.
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