В Испании в результате наезда машины пострадали семь человек
По меньшей мере семь человек пострадали в пятницу в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в Испании в результате наезда автомобиля. Об этом сообщила в Twitter региональная служба экстренной помощи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, инцидент произошел в муниципалитете Юнкера-де-Энарес. Четыре человека были доставлены в больницу.
Как передает газета ABC, наезд был преднамеренным. Водитель транспортного средства задержан. По данным агентства EFE, подозреваемый пошел на данный шаг из-за потери опеки над детьми.
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