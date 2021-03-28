Британия продлит до августа запрет на зарубежные поездки
Власти Великобритании собираются продлить до августа запрет на зарубежные поездки для жителей страны, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
Правительство обещало объявить 12 апреля дату возобновления сообщения с другими странами. Предполагалось, что это будет 17 мая. Однако в последние недели власти все чаще говорят о том, что планировать отпуск за границей летом еще слишком рано
После посещения государств из зеленого списка карантин не потребуется. Съездившим в страну из желтого списка, возможно, придется отправиться домой на самоизоляцию. Приехавшие же из стран из красного списка должны будут отбыть двухнедельный карантин за свой счет в гостиницах при аэропортах, а также сдать как минимум два теста на коронавирус.
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