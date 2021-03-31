Virgin Galactic представила новый космолет
Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона представила новый космолет Imagine серии SpaceShip III, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отметили ее представители, новый космолет совершеннее предыдущих моделей в том, что касается возможной "частоты полетов", а также проведения его технического обслуживания. Ожидается, что сотрудники компании в ближайшее время приступят к испытаниям Imagine. Он должен подняться в воздух над штатом Нью-Мексико летом текущего года. В настоящее время Virgin Galactic также работает над вторым космолетом данной серии. Он получил название Inspire.
В компании сообщили, что по-прежнему планируют следующий испытательный полет Unity на май. В воздух поднимется самолет-носитель с космолетом, прикрепленным к днищу. Во время полета Unity, на борту которого, как ожидается, будут два пилота, должен отделиться от самолета и запустить свой двигатель.
Разрабатываемые Virgin Galactic космолеты предназначены для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.