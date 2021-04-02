Полиция Парижа начала расследование инцидента во дворе Елисейского дворца

Европа 2 апреля 2021 16:32 (UTC+04:00)
Полиция Парижа начала расследование инцидента во дворе Елисейского дворца

Сотрудники уголовной полиции Парижа открыли расследование в связи с попыткой проникновения на территорию Елисейского дворца - резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило в пятницу Agence France Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, по факту инцидента задержаны и взяты под стражу три человека. Они обвиняются в "попытке совершения акта насилия с применением оружия", сообщили в прокуратуре. Согласно данным источника, знакомого с ходом расследования, главный подозреваемый - 33-летний художник белорусского происхождения Алексей Кузьмич. На своей странице в Instagram он опубликовал обращение к французскому лидеру, в котором заявил, что "пришел совершить революцию".

Двое других задержанных - мужчина и женщина, национальность которых не указывается, - также находятся под стражей за то, что "вели фото- и видеосъемку с места происшествия", указали в прокуратуре Парижа. Отмечается, что фотограф направлен в психиатрический приемный покой при префектуре полиции Парижа.

1 апреля, как сообщили в полиции Парижа, мужчина, вооруженный бутылкой с воткнутым в нее зажженным куском ткани, пытался пробраться во двор Елисейского дворца. Его заметили, когда он перелезал через забор. В ходе предварительного допроса задержанный заявил, что не собирался предпринимать никаких насильственных действий.

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