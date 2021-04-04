В Испании арестовали 100 контрабандистов на скоростных катерах

Испанская полиция арестовала 100 подозреваемых членов банды, обвиняемых в контрабанде наркотиков из Марокко в Испанию на скоростных катерах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

В ходе рейдов по южной Испании и Франции было обнаружено около пяти тонн конопли. Подозреваемые перевозили наркотики вглубь страны по испанской реке Гвадалквивир, а затем замаскировали их в грузовиках с фруктами, чтобы отвезти во Францию.

Было обнаружено около 5040 кг гашиша (смолы) и 230 кг марихуаны (растений).

Банда также обвиняется в снабжении других преступных групп лодками, экипажами, продовольствием и топливом.

В ходе рейдов полицейские также изъяли фальшивую винтовку, электрошокер, навигационное и коммуникационное оборудование и транспортные средства, которые, по их словам, использовались для контрабанды наркотиков.