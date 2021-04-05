Партия ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в Болгарии

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) уверенно лидирует на парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 6,7% протоколов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за ГЕРБ проголосовали 23,66% избирателей. На втором месте идет партия "Есть такой народ", за нее отдали голоса 17,15% граждан. Болгарская социалистическая партия занимает третье место с 16,51% голосов.

В новый созыв парламента также проходят "Движение за права и свободы" (10,6% голосов), партия "Демократическая Болгария" (10,6%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (4,59%). Остальные политические объединения на данный момент четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают. Подсчет голосов продолжается.

Очередные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 4 апреля. За 240 мест в 45-м созыве Народного собрания Болгарии (однопалатный парламент) боролись представители 22 партий и восьми коалиций.