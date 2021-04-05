Германия и Япония впервые проведут переговоры в формате "два плюс два"

Главы МИД и министерств обороны Японии и Германии в апреле этого года намереваются впервые провести переговоры в формате "два плюс два". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщила общенациональная газета Yomiuri.

Отмечается, что переговоры пройдут в режиме телеконференции из-за ситуации с распространением нового коронавируса. Главной темой которых должны стать действия Китая в регионе, реализация концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также укрепление двусторонних отношений в сфере безопасности, могут пройти 16 апреля.