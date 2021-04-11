Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 5 млн

Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 5 млн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего с марта прошлого года во Франции коронавирусом заразились 5 023 785 человек", - указали в агентстве. В четверг за 24 часа в стране было зарегистрировано почти 85 тыс. новых случаев заражения, что стало антирекордом за последние полгода.

По последним данным ведомства, в отделениях реанимации на лечении находятся около 5,8 тыс. человек. Общее число госпитализированных увеличилось до 30 238.

Согласно статистике французских властей, от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, во Франции с начала эпидемии умерли 98 574 человека. За минувшие сутки умерли 207 французов, у которых была выявлена эта инфекция.