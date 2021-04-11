Еврокомиссар заявил, что "Спутник V" в случае допуска придет в ЕС "слишком поздно"
Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, считает, что даже в случае допуска российская вакцина "Спутник V" придет в ЕС слишком поздно. Такое мнение он выразил в опубликованном интервью изданию Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Для нашей цели - привить по возможности всех европейцев летом - "Спутник V" придет попросту слишком поздно", - считает еврокомиссар.
Ранее Бретон заявлял, что Евросоюзу не нужен "Спутник V". Отвечая на вопрос о возможности использования этого препарата для компенсации дефицита в ЕС, он сообщил, что Еврокомиссия не сомневается в качестве "Спутника V".
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