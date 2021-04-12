В результате стрельбы у больницы в Париже погиб человек

Один из раненых при стрельбе в Париже погиб, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции заявил, что два человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы у больницы в Париже.

По его данным, мужчина и женщина были ранены рядом с больницей Анри Дюнана. Подозреваемый скрылся.