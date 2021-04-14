Франция призывает РФ, КНР, США, Британию и ФРГ к ответу на план Ирана по обогащению урана

Франция призывает РФ, КНР, США, Великобританию и ФРГ к единому ответу на план Ирана по обогащению урана до 60%. Об этом заявил во вторник представитель Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о серьезных намерениях, которые мы осуждаем и которые требуют скоординированного ответа со стороны Франции, Германии, Великобритании, США, России и Китая", - заявили в администрации французского президента Эмманюэля Макрона. Такая координация, по словам представителя Елисейского дворца, "осуществляется".

Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что заседание по ядерной сделке в Вене переносится с 14 на 15 апреля. По его словам, Тегеран со среды приступит к обогащению урана до 60%.