Франция призывает РФ, КНР, США, Британию и ФРГ к ответу на план Ирана по обогащению урана
Франция призывает РФ, КНР, США, Великобританию и ФРГ к единому ответу на план Ирана по обогащению урана до 60%. Об этом заявил во вторник представитель Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Речь идет о серьезных намерениях, которые мы осуждаем и которые требуют скоординированного ответа со стороны Франции, Германии, Великобритании, США, России и Китая", - заявили в администрации французского президента Эмманюэля Макрона. Такая координация, по словам представителя Елисейского дворца, "осуществляется".
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что заседание по ядерной сделке в Вене переносится с 14 на 15 апреля. По его словам, Тегеран со среды приступит к обогащению урана до 60%.
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