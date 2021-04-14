Великобритания выведет войска из Афганистана вслед за США

Великобритания выведет практически все свои войска из Афганистана после аналогичного решения администрации Соединенных Штатов. Об этом сообщила в среду газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, сейчас в Афганистане находятся около 750 британских военнослужащих, основная задача которых заключается в патрулировании Кабула и подготовки местных военных. Газета приводит слова источника о том, что британским силам будет сложно продолжать находиться в стране без поддержки американских войск и без американских военных баз.

Как говорится в статье, Великобритания уже разработала планы передачи контроля местному правительству над тренировочным лагерем, получившим название "Сандхерст в песках" по аналогии с элитной королевской военной академией в Сандхерсте в Англии. На территории этой базы британские военные готовили афганских солдат.