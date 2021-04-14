ЕС получит от Pfizer дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса

ЕС достиг соглашения с концерном BioNTech - Pfizer о получении во втором квартале этого года дополнительно 50 млн доз вакцины от коронавируса, что позволит компенсировать проблемы с поставками препарата американской компании Johnson & Johnson. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отдельные производители продолжают задерживать поставки вакцины. Однако мы достигли договоренности с Pfizer, которая поставит ЕС дополнительно 50 млн доз вакцины во втором квартале, доведя объем своих поставок в Евросоюз до 250 млн доз", - заявила фон дер Ляйен.