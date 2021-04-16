ЕС выделил €100 тыс. помощи пострадавшим от наводнений в Восточном Тиморе
Евросоюз выделил €100 тыс. на поддержку населения Восточного Тимора, пострадавшего от сильных наводнений и оползней в начале апреля. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте внешнеполитической службы ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня ЕС выделил €150 тыс.<...>, чтобы удовлетворить гуманитарные потребности, которые возникли в результате сильных наводнений <...> в Восточном Тиморе и Индонезии. €100 тыс. [из этой суммы] будут направлены Восточному Тимору", - отмечается в заявлении.
По данным правительства Восточного Тимора, жертвами удара стихии стали более 40 человек.
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