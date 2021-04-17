ФРГ потратила €12 млрд на участие в миссии в Афганистане

Германия в период c 2001 по 2020 год потратила €12 млрд на участие в миссии в Афганистане. Об этом сообщило в субботу агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самые большие траты приходятся на период с 2010 по 2012 годы, когда в Афганистане были дислоцированы около 5 тыс. германских военнослужащих.

При этом в статистике не учтены средства, которые ФРГ переводит ежегодно на гуманитарные и инфраструктурные проекты. Из этих денег за почти два десятилетия в стране было проложено или отремонтировано 1,4 тыс. километров дорог, были построены 293 школы и 51 больница, говорится в материале.

НАТО собирается начать вывод своих войск из Афганистана 1 мая и завершить его к осени 2021 года.

Германский контингент в Афганистане насчитывает около 1 тыс. военнослужащих.